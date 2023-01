Bolgár bábák áldották meg Sebestyén Katja kislányát

Sebestyén Katja és persze a rajongói is izgatottan várják a pillanatot, amikor bemutatják azt a thriller, amelyet a tavalyi évben Nagykárolyban forgattak. A Kísértés az erdő mélyén című film hónapokon belül bemutatásra kerül a mozikban, ám előtte szükség volt még néhány simításra. Katja és még pár szereplő utószinkron miatt utazott Szlovákiába, ám hamarosan első születésnapját ünneplő kislányát ezúttal is magával vitte.

- Romániai magyar stáb, magyarországi magyar színészeket Szlovákiában foglalkoztatott. Nagyon hosszú út volt, 730 kilométert tettünk meg 5-6 órán át utaztunk és Patríciát is magammal vittem. Először a Mokkában voltunk, rohantunk Szlovákiába, ahol megcsináltuk a szinkront, aztán haza - kezdte a Borsnak az énekesnő, aki nemrégiben egy igencsak különleges szertartásos ünnepségen is részt vett.

- Bolgár szokás szerint az évnek ebben az időszakában ünneplik a bábákat. Babin den-nek hívják, ekkor köszöntik fel a bábákat és a szülésznőket, valamint ezen a napon a bábaasszony megáldja az 1 éven belül született gyerekeket. Ezen a rendezvényen tilos részt venni a férfiaknak, vagy kötelező nőnek öltözniük. A fiam is be akart jönni, ezért kendőt húztunk a fejére. Ilyenkor mézzel és vajjal bekenik a picik arcát és piros fonala tesznek a hajukra. A lányoknak azért, hogy hosszú hajuk-, a fiúknak pedig hogy hosszú bajszuk legyen. Érdekes hagyományok vannak, mint amilyen a szappan kicsúsztatása a kézből, ez azt szimbolizálja, hogy a következő gyermekáldások könnyűek legyenek - mesélte Katja, aki azt is elmondta, hogyan vált a bolgár közösség tagjává.

A kis Patríciát a hagyományok szerint áldotta meg a bolgár bába

Fotó: Bolgár Országos Önkormányzat / Facebook

- Amikor Oroszországból hazaköltöztem, kerestem a szláv érzést, tizenévesen bekerültem a közösségbe. A magyarországi iskolában való kiközösítés miatt úgy döntöttem, hogy bolgár gimnáziumba fogok járni. Évekkel később felvettem a vallást és 5 évig voltam a bolgár templom kántora - árulta el a háromgyermekes édesanya, aki sajnos rengeteg atrocitásnak volt kitéve az osztálytársai által.

Napi szinten szóltak fel az újpesti lakásunk kaputelefonján, hogy: Hülye ruszki takarodj haza! Éveken keresztül nem voltak barátaim. Papírgalacsinokkal dobáltak, körzővel szurkáltak, vonalzóval csapkodtak.

Volt, hogy négyen lefogták kezemet, lábamat, az ötödik pedig a felrajzolta a falra, hogy hol üssenek. A szomszédságban viszont mindig megvigasztaltak, Curtis anyukájának sírtam el a bánatomat. Egyébként ahogy azt a Borsnak korábban elmondtam, anya is gyakran besegített nekik, gyakorlatilag ő volt Curtis dadája. Az összes testvérét tanította, mert mindannyian abba az iskolába jártak, ahol évtizedekig pedagógusként dolgozott - árulta el az énekesnő, aki hétévesen még dajkálta a karon ülő, szőke fürtökkel megáldott újszülött Széki Attilát.