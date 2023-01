Balesetet szenvedett síelés közben Hódi Pamela: „Többször estem el, az egyik nagyon durva volt”

Hódi Pamela Ausztriában síel, az influenszer sajnos többször is elesett, az egyik pedig elég szerencsétlenre sikerült. Pamela sok év után először ment a turistaparadicsomba. A baj hamar megtörtént, de az édesanyát nem abból a fából faragták, aki egyhamar feladja a dolgokat.

Többször estem el, az egyik nagyon durva volt, a combom roppant módon bedagadt. Szörnyen fájt, de visszamentem a pályára. Tudtam, hogy megint rá fogok esni, de teljesen mindegy, ez a síeléssel jár. Soha nem felejtem el, amikor gyerekkoromban leestem a lóról, ugyanez történt, azonnal visszaültem

– kezdte a Borsnak Pamela. A vagány anyuka mindig is szerette a kihívásokat, ugrott már ki helikopterből, bungee jumpingolt is. Azt mondta, már nagyon vágyott az adrenalinra, nem kevésbé a gyönyörű tájra.

- Öt éve voltam utoljára síelni, ennyi idő alatt az ember sokat felejt, és persze nem csinálom gyerekkorom óta, nincsen a testemben az egésznek a fortélya. Gyerekkel más, magamra is jobban figyelek, a kicsikre meg pláne. Egyébként is aggódós anyukának számítok. Nem vagyok az az extrém paramami, de mindent lepergetek magam előtt sajnos. Úristen, mi lesz, hogyha nem veszi be a kanyart, és ott a szakadék? Vagy ha valaki nekimegy hátulról? Ügyes Nati is, de kellett egy nap, hogy átvegyük az alapokat, felmértem, mit tud. Szüksége volt arra, hogy előhozzuk a kis emlékeit. Egész nap a pályán vagyunk egyébként, annak ellenére, hogy elképesztően fúj a szél, kevés az ember, több pályát is lezártak az extrém időjárás miatt. A barátnőm nagyon sok mindenben tud segíteni.

Ami az új évet illeti, Pamela nem tesz fogadalmakat, úgy él, ahogy eddig is. Süt-főz, gondoskodik családjáról, formában tartja magát, és dolgozik. Annak viszont örül, hogy a 2022-es évet maga mögött tudhatja.

Történtek olyan dolgok, amikre nem voltunk felkészülve, amikre álmainkban sem gondoltuk volna. Amúgy sem volt 2022 az én évem. Bízom 2023-ban, de nem szeretek fogadalmakat tenni.