A barátaim ruháit hordtam és kanapékon aludtam, most milliós ruhatáram van

180 fokos fordulatot vett pár év alatt az élete annak a fiatal nőnek, akinek korábban még saját ruhákra sem tellett, és gyakorlatilag barátoknál húzta meg magát. Manapság már nincsenek megélhetési gondjai. Sőt: ha azt mondjuk, dúsgazdag, még visszafogottak voltunk. A Miamiban élő Yesjulz nemes egyszerűséggel vállalkozóként definiálja magát, de gyakorlatilag influenszer, valamint hangulatfelelős bulikon. Dolgozott már Kanye Westtel és Dr. Drével is, szóval igencsak nagy nevek is kérték már a segítségét. A New York Times pedig a Snapchat királynőjének nevezte – mely cím is megmutatja, mennyire imád a fiatal hölgy a közösségi oldalakon pózolni.

Yesjulz nincstelenből lett dollármilliomos Fotó: YouTube

A túl sok soha nem elég

– ez Yesjulz jelmondata, amit az élet minden területén igyekszik érvényesíteni, így az öltözködésében és az őt körülvevő luxusban is. Persze alighanem azért is szereti magát szebbnél szebb – és persze drágábbnál drágább – cuccokkal körbevenni, mert korábban semmije sem volt.

– 23 évesen semmi pénzem nem volt. A barátaim ruháját viseltem, az ő ágyukban aludtam, ami hatalmas teher volt számomra, mert bárhová mentem, mindig szükségem volt valakire.

Mint elmondta, a fordulópont akkor jött el számára, amikor rájött, nem csak ahhoz ért, hogy megtöltsön egy termet emberekkel, és azok jól érezzék magukat, de fellépőket is tud szervezni. Ekkor ásta bele magát jobban a bulik, rendezvények háttérfeladataiba, manapság pedig lételeme a partik összerakása.

– A legjobb vagyok abban, amit csinálok. Nem hinném, hogy van nálam jobb – jelentette ki minden szerénységet nélkülözve a Truly videójában.