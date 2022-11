200 milliós ékszergyűjteménye van a szexi volt hajléktalannak

Ha azt mondjuk, mélyszegénységből, kilátástalanságból indult, még semmit sem mondtunk el a 38 éves, jelenleg az amerikai elit luxuséletét élő, nem mellesleg rendkívül szexi és öntudatos Fatema Love-ról. A palesztin hölgy nincstelen menekültként érkezett az USA-ba, és mint ilyen, gyermekként menekülttáborban is lakott, de volt, hogy az utcán is élt. Manapság persze ez már csak a múlt. Épp a közelmúltban fizetett ki egy 1,5 millió dolláros, azaz nagyjából 600 millió forintértékű lakást, de a Truly videójában azt is megmutatta, mik a legféltettebb, legtöbbet érő kincsei. Természetesen elsősorban táskákat és cipőket, no meg ékszereket mutogatott.

Semmiből jött, most dollármilliomos Fotó: YouTube

Egy garzon ára három táskáért

A szépségiparban dolgozó üzletasszony egyik legjobb befektetésének azt a három Chanel táskát tartja, amiért három- és ötezer dollár közötti árat fizetett ki egyenként, a luxuskiegészítők ára azonban jelenleg úgy 22 ezer dollár körül van – ugyancsak darabonként! –, így forintosítva csak ez a három táska 26 milliót ér manapság. Mi ez, ha nem jó befektetés?

Az említett, lakást érő táskák Fotó: YouTube

Fatema ezen felül mutatott 8000 dolláros cipellőt is, de azt is elárulta, hogy ha bármi miatt menekülnie kellene a házból, akkor az ékszeresdoboza lenne az, amit felkapna: kicsi, könnyű, és a tartalma félmillió dollárt, azaz 200 millió forintot ér. No igen, már ebből könnyedén új életet lehet kezdeni, nem is akármilyet!

Ez a legcsodálatosabb érzés: megszerezhetek mindent anélkül, hogy az árcédulát nézném

– jelenttte ki Love, aláhúzva azt, amit alighanem eleve tudott mindenki: dúsgazdagnak lenni azért annyira nem rossz dolog. Sőt...