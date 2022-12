Várkonyi András szomorú vallomása: Nálunk az ünnep összetört

Volt idő, amikor tizenketten ülték körbe karácsonykor az asztalt, sajnos mára megfogyatkozott Várkonyi András családja. Idén már négy éve, hogy lánya nélkül kell ünnepelni, második éve pedig édesapja sem lehet velük.

Sajnos egyre fogyatkozik a család.

Éveken át Pilisvörösváron voltunk mindnyájan, kinyitottuk a nagy asztalt, és még el kellett mellé helyezni egy másikat is, hogy mindenki elférjen. Tizenketten vettük körbe. Ott volt az édesapám, a kislányom, az öcsém, akik sajnos már nincsenek közöttünk – kezdte a Borsnak a színész. – Velünk ünnepelt a testvérem felesége a két gyerekkel, a húgom, nagy családi összejövetel volt. Most már ez mozaikszerűvé vált, hol itt, hol ott vagyunk. Nálunk az ünnep összetört! – mondta.

„Egyszer mi is elmegyünk”

A Barátok közt Vili bácsijának lánya, Andrea hosszú, súlyos betegség következtében, 39 évesen hunyt el. Több mint négy év telt el azóta, az év minden napján eszébe jut elvesztett gyermeke, de az évfordulók és az ünnepek mindig nehezebbek.

Nem múlik úgy el a karácsony sem, hogy ne emlékeznénk meg róla.

Egyébként is rengeteget emlegetjük, nézegetjük a fényképeket és mécseseket gyújtunk ilyenkor. Sajnos ilyen az élet, aki itt marad, az emlékszik a szeretteire, csak a sorrend hibádzik. Egyszer mi is elmegyünk, akkor már majd a fiamat lehet felhívni, és rólam kérdezni – fűzte hozzá szomorúan a színész, akinek a szeme fénye egy szem unokája.

Büszke nagypapa

A büszke nagypapa számára az ünnepeket és a fájdalmas időszakot Balázs teszi szebbé.

Már tizenegyedik éves, ilyenkor az egyik legfontosabb dolog számunkra, hogy ő itt legyen velünk.

Igaz, hogy osztozkodnunk kell rajta, hiszen a fiamék elváltak, hol az édesanyjánál, hol pedig az édesapjánál van, és a másik nagyszülők is ugyanazt szeretnék, amit mi. Nagyon szeretjük, és imád nálunk lenni. Nagyjából így oszlik el a karácsonyunk, részben itthon leszünk, de talán valamikor lemegyünk az üdülőnkbe, Cserkeszőlőre is – mesélte, majd érdeklődésünkre a karácsonyi készülődésbe is beavatta kollégánkat.

Idén is a tradicionális karácsonyi ételek kerülnek a menübe

„A legfontosabb dolog az ember életében a család”

– Minden évben, általában az ünnepek előtti napokban a Vörösvári úti piacon szerezzük be a halat, a káposztát, és mindent, ami ilyenkor kell. Idén sem térünk el a megszokottól, a hagyományos ételek lesznek az étlapon. A feleségem nekigyürkőzik és napokig a konyhában múlatja az időt – mondta mosolyogva.

A legfontosabb dolog az ember életében a család. Mindig van bennünk egy illúzió, majd ha kevesebb munka lesz, több idő jut a szeretteinkre.

Aztán, amikor eljön az az idő, hogy két napig nincs semmi dolgom, minden bajom van. De egy művészember így működik. Karácsonykor nem szoktam dolgozni. Régen, amikor még színháznál voltam, előfordult, hogy az ünnepek alatt is színpadra álltunk. Ebből a szempontból most jó dolgom van, mert jelenleg fellépti díjasként dolgozom, a maszek munkáimat pedig úgy időzítem, hogy ne ütközzön az ünnepekkel. Eléggé elfoglalt vagyok, a nejem szokott piszkálni érte, hogy nem kellene ennyi mindent vállalnom, de ez sajnos nem így működik. Majd ha megöregszem, akkor foglalkozom ezzel!