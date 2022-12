Valóságos Tinder-horror, ami a magyar énekesnővel megtörtént

Singh Viki április óta erősíti a szingli nők táborát, és úgy döntött, egy élete, egy halála, megpróbálkozik a sokak által kedvelt Tinderrel, hiszen bőven akad példa arra, hogy valaki ott találja meg az igaz szerelmet.

Fotó: TV2

Az énekesnőnek azonban nem volt most ekkora szerencséje, sikerült kifognia ugyanis egy elég különös gondolkodású fickót, akinek igen konkrét elképzelései voltak arról, mit is szeretne Vikitől.

- Már nyilván többször töröltem magam erről a sz*rról, majd folyamatosan belefutok pszichopata idiótákba. Szóval a csávó, aki velem egyidős, szóval 35 év körül van. Az ismerkedés "szia" fázisa után, elküldött egy oldalnyi bemásolt szöveget, amiben kifejette, hogy ő családot szeretne és gyereket, tehát gyakorlatilag anyaméhet keres. Ezt további tizenöt másik nőnek is elküldte. Ezzel még nem is volt baj, de a szöveg után még odaírta, hogy: nézd, harminchat éves vagy, gondold végig. És erre elküldte a telefonszámát - mesélte némiképp felháborodva Singh Viki, aki hozzátette, hogy erre nem is válaszolt, az úriember erre később küldött egy kérdőjelet.

Viki végül alaposan kiosztotta az illetőt, és vélhetően egy időre elment a kedve az applikációtól.

Az énekesnő nyáron egyébként a Borsnak mesélt arról, miért ért véget az előző párkapcsolata.

- Elfelejtettünk élni. Heti hét napot dolgoztunk, vittük a bizniszt, ami mellett én tanítottam, jártam fellépni, Tomi meg focizik egy klubnál, és edzősködik a saját egyesületében. Egyszer sem mondtuk a másiknak, hogy túl sok az, ami rajtunk van, vagy hogy jó lenne egy-egy szabadnap, mert meg akartunk felelni egymásnak és annak az elképzelésnek, hogy együtt bármire képesek vagyunk. És ez roppant fárasztó. Eltűnt a tűz, a szenvedély, a megoldandó problémák közül forogtak a mindennapjaink, és azt éreztem, ehhez túl fiatalok vagyunk – magyarázta Singh Viki.