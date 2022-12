Együtt küldték el Csutit és Szorcsik Vikit a TV2 műsorából

Péntek este egy rendhagyó farmgyűlésen, a már kiesett játékosok döntötték el, ki az a két játékos, aki a szimpátiájuk alapján biztosan bejutott a TV2 Farm VIP TOP 3 -ba. A legtöbb szavazatot végül Schobert Norbika és Smaltig Dalma kapta, így ők fel is mehettek a farmházba, hogy lélekben már a véghajrára készüljenek. Ezután következett a feketeleves, hiszen arról is szavazás indult, hogy ki az az egy játékos, aki biztosan nem érdemli meg, hogy megküzdhessen a milliókért, illetve a "farm bajnoka" címért.

Ezen a szavazáson be is igazolódott a papírforma, hiszen nem csak a Farm VIP nézői nem szívelték Szorcsik Vikit, de a társai sem, így közölték is vele: mennie kell.

– Volt, ami nem rajtam múlt, de ennél sokkal jobban fáj az, hogy csalódnom kellett, ez mindennél jobban fáj, de legalább már látok a sorok között. Nekem az, hogy itt lehettem, egy óriási dolog, mert nagyon sokszor lett volna már rá lehetőségem, de mindig visszautasítottam valamiért, mert tudom, hogy egy megosztó személyiség vagyok, viszont nem vagyok rossz ember. Soha nem tudnék úgy bántani senkit, és csak hálás vagyok, mert én nagyon sokat kaptam itt. Szerettem volna ott lenni a TOP3-ban mindenféleképpen, és úgy gondolom, hogy meg is érdemeltem volna, de a sors útjai mindig kifürkészhetetlenek – fogalmazott Szorcsik Viki.

Viki azonban nem egyedül távozott: Csuti ugyanis alulmaradt a párbajban Dudás Mikivel szemben, így neki is mennie kellett.

– Máshogy terveztem, nem Miki ellen, de így alakult. Tiszta szívemből örülök neki, hogy Miki megy vissza, mert pontosan tudom, hogy mennyire akar bizonytani, pontosan tudom, hogy mit vett el tőle az élet, pontosan tudja, hogy miben hibázott, de nem ember az, aki nem hibázik.

És az, hogy ezt ilyen higgadtsággal végig tudta csinálni, abszolút igazolta, hogy mekkora sportoló és mekkora bajnok ő

– kezdte Csuti.

– Fantasztikus emberekkel voltam együtt, nekem ez volt az első olyan jelenlétem, ahová egyedül érkeztem. Féltem is tőle, hogy hogy állom meg a helyem, de igazából a sárga csapatba kerültem, egyáltalán nem éreztem magam egy másodpercig sem egyedül. Az elmúlt időszak nagyon-nagyon mély fájdalmai után találtam meg Isten igazából önmagam, amit a játékostársaim jelentős százaléka is látta és észrevette, az nekem egy nagyon jó visszaigazolás, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki lehetőséget adott arra, hogy itt lehessek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek az egésznek a részese lehettem. Fantasztikus volt, bármikor újrakezdeném– fogalmazott búcsújában Csuti.

December 27-én kerül adásba az elődöntő, majd december 28-án a döntő, ahol kiderül, ki nyeri meg a Farm VIP idei évadát.