Első közös karácsonyukra készülnek Sáfrány Emeséék

Közeledik a szenteste, és ebben az időszakban mindenki a családjára fókuszál. A Bors megkereste Sáfrány Emesét, aki elárulta, milyen módon szeretnék tölteni másfél éves kisfiával ezt a meghitt ünnepet.

– Most, hogy a gyermekem már másfél éves, most kezdi igazán felfogni, hogy mi is történik ilyenkor – kezdte a Borsnak Emese, aki elmondta, mit szeret a legjobban az idei karácsonyában.

Emese és Inti az első közös karácsonyra készül Fotó: Facebook/Inti

– Nagyon aranyos, amikor áll a karácsonyfa előtt és nézi, ahogyan kigyúlnak a fények. Sokszor csak elmerülök abban, hogy mégis milyen aranyos ez a kis ember. Nálunk már a Mikulás eljövetele óta áll a fenyőfa, de csak azért sem tudja megunni – mesélte Sáfrány Emese, aki beavatta kollégánkat abba, hogyan néz majd ki náluk ez az ünnepi időszak.

– Összegyűlik az egész család, együtt vagyunk szeretetben. Emellett nyilván lesz egy olyan este, amikor párommal, Intivel, és a fiammal leszünk meghitten itthon.