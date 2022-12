Nagy hírt jelentett be Korda György

Felszálló gépek csontig hatoló robaja, szakadó eső, és valahogy oda nem illő gyerekzsivaj fogadta péntek este a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Termináljára érkezőket. Zárt körű bulit tartottak itt, a legendás páros, Korda György és Balázs Klári a Budapest Airport meghívására adott exkluzív koncertet. Ha az élményt egy szóban kellene összefoglalni, azt mondanánk: földöntúli volt.

Korda György és Balázs Klári a legendás Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminálján Fotó: Szabolcs László / Bors

A terminál kapuit hat órakor nyitották ki, ez állt a meghívón is, azonban voltak olyan türelmetlen nézők, akik 17.58-kor szerettek volna bejutni. Nos, nem jártak sikerrel, ez mégiscsak egy reptér, olyan komoly biztonsági készültség várta az érkezőket, amivel ritkán találkozik az ember. A meghívottak becsléseink szerint körülbelül háromszázan lehettek, érdekes volt látni, hogy a legfiatalabbak hat év körüliek voltak, a legidősebbek pedig bőven hatvanon túliak. A generációs szakadékot ezen az estén a zene töltötte ki, a terminált rajongók lepték el, a buli pedig percek alatt a tetőfokára hágott.

Zengett a reptéren a Reptér Fotó: Szabolcs László / Bors

Jövőre csak nagy koncertek lesznek

Jártunk már több Korda-Balázs koncerten és viszonylag jól ismerjük a sztárpár műsorát, ezen az estén azonban megleptek minket is, egy szokatlan formáció jelent meg a kezdéskor a színpadon. Gyuri és Klári mögött négy táncos mozogta be a teret és két vokálos hölgy is helyet kapott. A háttérben kivetítőn a két énekesről készült archív felvételek látszódtak, olyan volt az egész, mint egy korabeli videó diszkó. A recept bevált, a koncert alatt többször is meg kellett fékezni a magukból kivetkőzött hat és hatvanéveseket, mert azok fel szerettek volna lépni a színpadra, hogy együtt mulassanak a sztárpárral.

A kivetítőn Korda György, a hetvenes években Fotó: Szabolcs László / Bors

– Ez a koncert egy bemutató volt, egy kis ízelítő abból, hogy milyen évünk lesz 2023-ban

– mondta a Borsnak a fellépés után Korda György. – Jövőre plusz kilenc fő áll majd mögöttünk, egy komplett élő zenekar, vokálosok és táncosok is. Ha Isten megsegít minket, akkor csak nagy volumenű koncertjeink lesznek. Kell nekünk is az bizonyos plusz érzés a színpadon. Nem mondom, hogy rossz csak kettesben lennünk, de kell a motiváció. Szintet lépünk, talán ez a jó kifejezés. Nem is tehetünk mást. Változnak az idők és vele változunk mi is.

„Nem egyszerű alkalmazkodnunk a helyzethez”

A házaspár már idén nyár végén elkezdett azon gondolkodni, hogy miképp tudnák gördülékenyen szervezni azt az elképesztő mennyiségű felkérést, ami ömlik hozzájuk. Nem volt mese, be kellett látniuk, hogy ezt ketten már képtelenek kézben tartani.

Nem hittünk a szemünknek: kézzel készült Korda György és Balázs Klári baba Fotó: Szabolcs László / Bors

– Soha nem volt menedzsmentünk és menedzserünk sem, de a jövő évre már van. Nem egyszerű alkalmazkodnunk a helyzethez, még akkor sem, ha az egész életünk arról szólt, hogy igyekeztünk megújulni. Ez azonban már egy másik szint, fesztiválok nagyszínpadain vagyunk, tízezres közönségek előtt

– mondta Gyuri bácsi, majd Klárika vette át a szót: – Soha nem ragadtunk meg egy szinten, bármilyen sikeres is volt egy időszak. Mindig cseréltük a dalokat, újakat hoztunk be, ha kellett koncert előtt tíz perccel variáltuk át a műsorunkat, ez a fajta flexibilitás számunkra természetes. Rengeteg dalunk van, közös is és Gyurinak a szóló dalai is, szóval van miből válogatni. A jövő évi Park színpados koncertünkre viszont tudatosabban kell készülnünk, egy ekkora helyszínen már kevesebb a spontaneitás lehetősége. De persze marad mozgásterünk! –mondta Klárika, akinek a szavaira Gyuri felkapta a fejét:

– Ha tánckar van, abban biztosak lehetnek, hogy nem fogok táncolni, de amennyit tudok egy kicsit azért mozognék a lányokkal!

– veti közbe nevetve. – Csak egy két lépést! – fordul kérlelő szemekkel Klárika felé, aki nevetve bólogat, vagyis beleegyezett, erre már szemtanúk is vannak.

A rajongótáboruk egyre gyarapodik, lassan állandó testőrségre lesz szükségük a koncerteken Fotó: Szabolcs László / Bors

Lassan megy a költözés

A páros olyan sok koncertet adott 2022-ben, hogy úgy tervezték, hogy az év végét már pihenéssel töltik. A repteres fellépés az egyik utolsó volt idén, most igyekeznek az energiáikat a költözésre fordítani. Az ugyanis még mindig folyamatban van… Mint arról a Bors is beszámolt, idén eladta a házaspár az ikonikus Korda-villát, mert olyan magasra rúgtak a fenntartás költségei, hogy nem volt észszerű a maradás. Még akkor sem, ha a villát ha nem is a két kezükkel, de ők építtették fel, ők tervezték és álmodták meg. Az első hírek arról szóltak, hogy augusztusban megtörténik az áthurcolkodás, de ez akkor csúszott és úgy fest, a mai napig sem fejeződött be teljesen. Az új otthonuk bár már várja a lakóit, még az sem biztos, hogy szilveszterkor ott koccinthatnak.

– Félig sikerült csak átköltöznünk. Van már ami ott van, de még közel sem vagyunk a végén. Nem is szívesen beszélünk erről, majd beszámolunk róla, ha végre megtörtént

– zárta a szavait Korda György. A házaspárral készült videónkat itt tekinthetik meg: