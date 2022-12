Mi történt? Váratlanul lemondta az interjúját Dudás Miklós

Három versenyző jutott a Farm VIP kedd esti elődöntőjébe: Smaltig Dalma, Dudás Miklós és ifj. Schobert Norbert, a világbajnok kajakozó azonban betegsége miatt nem tudott megjelenni a Mokkában.

Fotó: TV2

Smaltig Dalma nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy megnyeri a versenyt. Még soha korábban nem győzött női versenyző, úgy gondolta, miért ne ő lenne az, aki megtöri ezt a sorozatot.

A luxusfeleség örül, hogy olyan oldalát is láthatták a nézők, amiből eddig nem sokat. Ilyen a versenyszelleme, a munkabírása, még ha a műsor készítői szerinte keveset is mutattak meg ebből, ezt pedig a kíméletlen kommentelők meg is lovagolják.

Ifj. Schobert Norbert viszont nem győzni ment a farmra, sokkal inkább élményeket szerezni, embereket megismerni. Nem titkolt célja volt az is, hogy megismerjék az emberek, hogy ne csak egy kép alapján tudjanak véleményt alkotni róla, de mire észbe kapott, már az elődöntőbe jutott.

A Farm VIP elődöntőjét és döntőjét december 27-én és 28-án láthatják a TV2-n.