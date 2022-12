Rejtélyes eltűnés: Megtalálta a rendőrség Opitz Barbit

Mint arról korábban beszámoltunk, Opitz Barbi édesanyja aggasztó bejegyzést tett közzé, melyben lányát kereste. Ugyanerről számolt be az énekesnő testvére is a közösségi médiában. Barbi állítólag csütörtökön vonattal indult el Kókára a barátjához, Serleg Alberthez, azóta viszont elérhetetlen. Opitz Barbi testvére szerint a fiú életveszélyesen megfenyegette az énekesnőt. A rendőrséget is értesítették.

Úgy tudjuk, a zsaruk végül megtalálták az énekesnőt Fotó: Szabolcs László

A Borsnak azóta sikerült elérnie Barbi testvérét, aki elárulta:

biztos forrásból tudja, hogy a rendőrök megtalálták a fiatal énekesnőt, többet azonban nem kívánt elárulni, így sem a lány eltűnéséről, sem előkerüléséről nem beszélt többet.

Munkatársunk mind a sztárt, mind a menedzserét kereste. Barbi telefonja ki volt kapcsolva, és az énekesnő menedzsere sem válaszolt megkeresésünkre.