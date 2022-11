Gyanús jelek: Eljegyezték Opitz Barbit?

Néhány napja még attól volt hangos az internet, hogy Opitz Barbi és három évvel fiatalabb párja, Serleg Albert szakítottak egymással. A pár ezt a híresztelést egy videóval is cáfolta, ahol egymást csókolják. Most ismét ráerősítettek arra, hogy boldogok és szerelmesek, Mezőhegyesről, egy hotelból posztoltak közös képet. A fotó azonban nem csak emiatt keltette fel a rajongók figyelmét: többen kiszúrhatták ugyanis, hogy Barbi bal kezének gyűrűs ujján bizony van valami. A kommentelők közt akadt, aki rögtön sok boldogságot is kívánt nekik.

Mutatjuk a kérdéses részletet közelebbről is:

Nagyítás az Insta-fotóról: az ott bizony egy gyűrű. De vajon eljegyzési? Fotó: Instagram

Nem ez az első jel

Októberben már felröppent a hír, hogy Albert feltette a nagy kérdést. Akkor ugyanis egy csókolózós fotót tettek közzé, amihez a fiú nem írt semmit, csak egy szerelmes pár és egy jegygyűrű emotikonját mellékelte. Szinte mindenki biztosra vette az eljegyzést, nehéz is lenne egy ilyen bejegyzést másképp értelmezni, az énekesnő menedzsere azonban arról számolt be, semmiféle lánykérés nem történt.