Meglátogatta a Bors szerkesztőségét Demjén Ferenc

A Bors szerkesztőségébe látogatott az élő legenda Demjén Ferenc. Az énekes már korábban meghívást kapott, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Két évet kellett várni rá, de ez a nap is eljött. A Kossuth-díjas énekes mosolyogva lépett be a szerkesztőségbe, ahol egy kellemes beszélgetés alatt mesélt a Covid-időszak megpróbáltatásairól és természetesen a december 30-i Aréna koncertjéről is.

Demjén Ferencet Ómolnár Miklós tömegmédia divízió igazgató fogadta - Fotó: Máte Krisztián

Utóbbiról igazán lelkesen, hiszen 25 éve minden évben a két ünnep között megtölti az Arénát, amivel idén rekordot dönt. Nincs még egy olyan magyar előadó, aki ennyiszer fellépett és képes lett volna megtölteni az Arénát, de Demjén Ferencnek ez is sikerült. Hogy miként készül a nagy napra, hogy milyen meglepetésekre számíthatnak a nézők, arról a Bors kedden megjelenő interjújában olvashatnak.