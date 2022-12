Durván megalázták Meghan Markle-t, önimádónak bélyegezték ország-világ előtt

Noha hatalmas durranásnak szánták, ami az oldalukra állítja a közvéleményt, ebből a szempontból eléggé felemásra sikeredett a Netflix botránysorozata, a Harry és Meghan. Noha a dokusorozat megmutatta, milyen sebeket ejtett a brit királyi család a volt színésznőn, mások kegyetlennek festik le őt, aki mindent elér, amit akar, de olyan is akadt, aki simán elkényeztetett gyerekként jellemezte mind őt, mint férjét. Ilyen előzmények után jött ki a Politico nem túl hízelgő vezércikke, melyben önimádónak bélyegezték a hercegnét.

Sokak szerint visszafelé sült el a hercegi pár kitárulkozása Fotó: YouTube

A cikk a The Year We All Finally Got Tired of the Narcissists (Az év, amikor végre elegünk lett az összes önimádótól) címet kapta, és olyan karakterekről szól a sussexi hercegné mellett, mint a válása óta karrierjében erőteljes zuhanórepülést bemutató, korábban extrém kijelentést és megmozdulást extrém kijelentésre és megmozdulásra halmozó Kanye West, vagy a Twitterről is kitiltott (majd Elon Musknak köszönhetően év végén visszaengedett) Donald Trump.

A cikk írója, Joanna Weiss megjegyzi: míg írásának többi alanyát nem különösebben kedvelte, Meghan és Harry párosa alapvetően szimpatikus volt számára, egészen a Netflix sorozatáig.

A pár iránti természetes szimpátiám szép lassan irritációba fordult

– magyarázta Weiss. Megjegyzi: Meghan és Harry önimádata jelenleg még kezelhető, emberi szinten van, ha azonban eléri Trump, Kanye West vagy épp Elon Musk szintjét, akkor veszélyessé válhat.

(Via)