Karácsony alkalmából arcunkba nyomta szexi fenekét Mardoll

A luxusfeleség Yvonne Dederick lánya, Mardoll eddig sem volt egy visszafogott teremtés. Karácsony ide vagy oda, most sem hagyta villantás nélkül az ünnepet. Szexi télanyónak öltözve kívánt boldog karácsonyt a követőinek, miközben formás fenekét is megmutatta. a szókimondó rapper korábban elárulta: gyerekként sokat cikizték az alkata miatt. Nos, biztosak vagyunk benne, hogy akik anno a szájukra vették, most azok is irigykedve nézik, milyen dögös fiatal nő lett belőle.