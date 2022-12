Megdöbbentő jelenet a TV2 stúdiójában, kamera rögzítette Majka kiakadását - videó

Vasárnap este kihirdették a Sztárban sztár leszek! harmadik szériájának győztesét. Az utolsó pillanatig nagy esélyes volt Majka két versenyzője Yuli és Kaly Roland is. A kubai származású énekesnőt imádta a közönség, az elmúlt 10 hétben 5 alkalommal választották meg a hét győztesének.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Talán ezért is érte mesterét váratlanul, hogy végül csak harmadik lett. Aztán jött még egy hideg zuhany, ám ekkor már Majka grimaszolva, feszülten járkált fel-alá a mesterek pultja mögött. Nagyon szorított a versenyzőjének, ám Roland alulmaradt Kökény Danival szemben. Nyilván érthető, hogy Majkának nehezére esett mosolyogni az eredményhez, de arra senki nem számított, ami ezután történt. Mind a négy mester a színpadra vonult, hogy egy pohár alkoholmentes pezsgővel koccintson a két finalistával, ám Majka csak belekortyolt, majd grimaszok kíséretében, hanyagul a háta mögé, a színpad padlójára öntötte a pohár tartalmát. Meglehet, hogy nem ízlett neki a gyerekpezsgő, de az is lehet, hogy csak „savanyú volt a szőlő” és képtelen volt felülkerekedni önmagán. A mestert kerestük a finálé másnapján, hogy megkérdezzük, milyen érzések kavarognak most benne, de nem sikerült utolérnünk.