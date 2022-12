L.L.Junior fiatal szerelme szexi fehérneműben mutatta meg a tökéletes testét

Láthatóan tombol a szerelem L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb kedvese, Dárdai Blanka között! A pár most már a nyilvánosság előtt is bátran vállalja érzéseit. Blanka nem is lehetne boldogabb, hiszen rátalált a szerelem és karrierjében is elképesztő sikereket ér el.

A fiatal énekesnő most megmutatta, milyen remek formában van: egy friss Instagram-bejegyzésében fehérneműben pózolt a kamerának. L.L. Junior fiatal szerelme nemcsak kiváló énekesnő, hanem modellként is megállja a helyét, nagyon stílusosan, szexin állnak rajta ezek a fehérneműk.

Ebben a hónapban kiemelten fontos a komfort megteremtése mind az otthonunkban mind önmagunkban. A melltartó a nők számára egy lehetőség és ha ezzel élünk a lehető legkényelmesebb mellett döntünk

- írta Blanka a szexi fotók mellé.