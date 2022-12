Lissák Laura már a családjának is bemutatta partnerét

Vavra Bencéről eddig is lehetett tudni, hogy fantasztikus énekes. A nemrég véget ért Dancing with the Stars óta azt is tudjuk, hogy remek érzéke van a tánchoz.

Fotó: Vaskó Tamás

Most viszont Lissák Laurával elmentek bokszedzésre, amit nem más, mint Laura testvére tartott Ádám. Nem meglepő, hiszen a két fellépő már a műsor alatt igen szoros barátságot kötött, amit biztosan tovább ápolnak. Így nem csoda, hogy ismét együtt láthattuk Lauráékat. Bence a kép mellett viccesen meg is jegyezte, hogy még az edzés előtt teszi ki a képet, amíg tudja mozgatni a kezeit. Láthatóan jó hangulatban telt az edzés, és Bence arról is biztosította a követőit, hogy folytatja Ádámmal a tréninget, csak egy rövid regenerálódási időt kér.