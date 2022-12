Máris összeboronálták Kaly Rolandot a Sztárban sztár leszek! korábbi énekesnőjével

Kaly Roland és Szakács Szilvi a Sztárban sztár leszek! próbái alatt úgy érezte, még nem találták meg a közös hangot, de a színpadon már mást láthattak a nézők – no meg a mesterek is, akik az értékelés alatt szinte össze is boronálták őket. Szerintük jól mutatnak egymás oldalán. Már-már azt sugallták, hogy a magánéletben is összeillenek.

Kétértelműen azt javasolták, hogy a produkció után is maradjanak együtt. Roland, aki nemrég mesélt a Borsnak kapcsolatáról, rendkívül zavarban volt, és próbálták elviccelődni a helyzetet. A nézők sem gondolták másképp a szituációt, ők is észrevették a kémiát a két énekes közt. Kommentekben erősítették a mesterek észrevételét:

Jól álltatok egymásnak

– olvasható az egyik, sokak véleményét tükröző hozzászólásban.