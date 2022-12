Január 23-án indul a TV2 új napi sorozata, a Hazatalálsz

Január 23-án tűzi képernyőre a Hazatalálsz első epizódját a TV2, ami egy új, napi sorozat szerelemről, családról, megváltásról. Egy történet, mely hisz a valódi emberi értékekben. Fókuszában egy számkivetett férfi áll, aki a társadalom és az élete mélypontján mégis hőssé tud válni, köszönhetően egyenes jellemének, akaratának, igazságérzetének és az őt átjáró feltétel nélküli szerelemnek.

Fotó: TV2

– A TV2 programstratégiájának fő alkotóelemét sok éve a saját gyártású szórakoztató műsorok adják, mégis van egy olyan fontos törekvésünk, hogy teret adjunk új, fikciós sorozatoknak is. A horvát Pure Love című szériában láttuk meg azt a lehetőséget, amit a magyar nézői igényekre szabva működőképesnek gondolunk. A nálunk Hazatalálsz címet viselő napi sorozat új alkotói csapattal készült, nagyon jó szellemiségben, ami, ha eljut a nézőkhöz, megvan rá az esély, hogy jól működjön – nyilatkozta Fischer Gábor a TV2 Csoport programigazgatója.

A már említett alkotócsapat vezetője Illés Gabriella, a TulipánTündér Produkció tulajdonosa, aki korábban éveken keresztül a TV2 kreatív vezetője volt.

– A TulipánTündér produkció életében mindig is meghatározóak voltak a mesék, talán ezért is talált ránk ez a feladat, hiszen a Hazatalálsz egy modern mese. A sorozat érdekessége, hogy “igazi" helyszíneken játszódik, azaz nem stúdiót építettünk fel, hanem megkerestük azokat a valós helyszíneket, amelyeket berendeztünk, átalakítottunk Farkasliget egyik-másik otthonának, irodájának, kávézójának... Ez a képzeletbeli kisváros kb. 100 km-re helyezkedik el Budapestről, egy igazi romantikus folyóparti település. Boldog vagyok, hogy egy főként nagyjátékfilmekhez, heti sorozatok elkészítéséhez szokott professzionális csapatot sikerült felállítanunk a TV2 új napi sorozatának alkotói körének, és reméljük, hogy a közönség tetszését is elnyeri a munkánk – tette hozzá Illés Gabriella.

A sorozat készítői különösen nagy hangsúlyt fektettek a színészek kiválasztásába. Több hónapos casting folyamat során állt össze az a színészgárda, akik megformálják Farkasliget lakóit. Fontos volt, hogy lehetőséget adjanak fiataloknak és így egy új színész generáció tehetségeit tudják bemutatni szélesebb közönségnek. Ugyanakkor célkitűzésként jelent meg, hogy a televíziónézők kedvenceit új szerepkörben bemutassák és az is, hogy az első magyar sorozatokból legyenek nagy “visszatérők”, akiket már rég láttak az emberek. Mindemellett pedig a nagy színházi szerepekben brillírozó színészek is megjelennek majd a képernyőn. Így lett végül egy olyan egyedülálló színészcsapata a Hazatalálsz sorozatnak, ahol Nagy-Kálózy Eszter, Esztergályos Cecília, Ábel Anita, Csapó Virág, Lékai-Kiss Ramóna és Törőcsik Franciska által megformált karakterek éppúgy szomszédai lettek egymásnak Farkasligeten, mint Jordán Tamás, Kárász Zénó, Kamarás Iván, Pindroch Csaba, Jaskó Bálint vagy a főszereplő Hajmási Dávid által alakítottak.