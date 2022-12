Istenes Bence elárulta, kire cserélné le Csobot Adélt

Az elmúlt hetekben Istenes Bence az IstenEst című műsorában sok rajongó szerint nem tudta hozni a kezdeti lendületet: a nézők szerint a szereplők mostanában túl komolyra vették a figurát. Aligahem a tévés hallgathatott a kritikákra, ugyanis újra olyan felhőtlen és laza a hangulat, mint a kezdetek kezdetén. Meghívott vendégeivel, Járai Mátéval, Fluor Tomival, és a dzsungelt is megjárt színésszel, Varga Ádámmal beszélgettek saját korlátaikról az elköteleződésről.

Bence tíz éve alkot egy párt Adéllal. Eddig két gyermekük született Fotó: Szabolcs László

A fiúk először azt fejtegették, vajon melyikőjük jönne össze komolyabban egy buliban megismert lánnyal. Kiderült, Bencének Csobot Adél előtt sem volt sok egyéjszakás kalandja, így nem is igazán tudta átérezni a többiek kijelentését, akiknek semmi gondjuk a könnyebb vérű nőkkel. Úgy tűnik, ő romantikusabb alkat ennél...

– Nekem kategóriáim vannak a szerelemben. Én korábban is máshogy gondolkoztam a női nemről, nem szeretem, ha valaki könnyen adja magát, azzal én nem tudok hosszabban tervezni…Valahogy elvész az izgalom. Első estén látsz mindent… – fejtette ki bővebben Bence a témát. Ekkor talán még nem is sejtette, milyen galibába keveredik. Később ugyanis a Kiss, marry, kill nevű játék keretében neki is el kellett árulnia, kire cserélné le Adélt, azaz kihez menne hozzá, kit csókolna és ölne meg.

Nehéz ez, de akkor itt vannak a válaszaim: Kovács Patríciát venném el, csókolnám Dobos Evelint, és szegény Trokán Nóri maradt a végére…

– válaszolt Bence, aki hozzátette, hogy természetesen sem Adélt nem cseréli le, sem Nórit nem tervezi eltenni láb alól.