Bevállalta: Fáradtan állt kamera elé Horváth Éva, mégis imádták a végeredményt

Ahogyan arról már korábban is írtunk, Horváth Éva a múlt hónapban töltötte be 44. életévét, melyet egy impozáns bulival ünnepelt meg barátnői társaságában. Azonban a szórakozás sem tarthat örökké, ő is visszatért a dolgos hétköznapokhoz. Friss posztja például egy húzós forgatás végén készült.

Egy picit fáradtan és nyúzottan ezen a képen 15 óra forgatás után

– írta a kép mellé a Hal a tortán egyik heti versenyzője, a kommentelők azonban még így, nyúzottan is imádták a végerdményt.

– Szerintem nem látszik rajtad – írta az egyik követő.

– Gyönyörű vagy! – erősítette meg egy másik hozzászóló.

– Évi, az arcod is egyre fiatalosabb! – így egy harmadik.

Alekosz nem volt elragadtatva

A hetet pont Horváth Éva nyitotta a Hal a Tortán című műsorban, ahol igazi különlegességekkel lepte meg vendégeit, majd egy pihentető jógaórára invitálta őket. Volt, akinek azonban nem nyerte el a tetszését a program. Alekosz például nem túl hízelgő szavakkal összegezte a tapasztalatait: