Polgár Árpád megszólalt a Hal a tortán-botrányról, keményen reagáltak Gáspárék

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, szokatlan jelenet zajlott le a szerdai Hal a tortán forgatásán. A felvételeket nem tudták elkezdeni időben, ami a házigazda, Polgár Tünde férje szerint a műsor háziasszonya, Gáspár Bea miatt alakult így. Ezt ingerülten szóvá is tette a gasztro-show-ban a héten versenyző Gáspár Evelinnek, aki egy ponton még ott is akarta hagyni a forgatást Polgár Árpád viselkedése miatt. De végül maradt, ám az üzletember nem volt hajlandó kamera elé állni a vacsora folyamán.

Fotó: Super TV2

"Fogalmazzunk úgy, hogy különös este volt. Pici csúszással érkeztünk meg Tihanyba és még ott is várnunk kellett, ezért én megkérdeztem, hogy mi történt. Erre Tünde férje válaszolt és azonnal meg is fagyott a levegő, pedig addig jó hangulat uralkodott a társaságban. Közölte velem, idézem:

Anyád miatt csúszunk! Mert anyád elaludt!

Nem is a mondatatival volt a baj, inkább a hangsúllyal. Sütött belőle a megvetés és ezt nem csak én éreztem így. Junior jelezte is, hogy ezt tisztázni kéne, így ketten léptünk oda Árpihoz, akitől én megkérdeztem, hogy mi is a gondja pontosan édesanyámmal, majd felajánlottam neki, hogy ha problémája van vele, hívja föl és tisztázzák. Na ezen a ponton ő szó szerint letámadott engem. Közölte, hogy ha nem tetszik valami, akkor akár el is mehetek, majd hangosan lehordott engem mindenféle semmirekellőnek. Ezen a ponton mindenkinek elkerekedett a szeme, mert egyáltalán nem értettük, miért viselkedik így. Végül Polgár Árpi kijelentette, hogy ő a továbbiakban nem is hajlandó kamera elé állni és ezzel elvonult" - mesélte a Borsnak Evelin a történtekről.

A cikkünk megjelenését követően Polgárék kiadtak egy közleményt a történtekről, ahogy ők látták. Árpád szerint Evelin nem a megfelelő hangnemben indított, amikor késve megérkeztek a vendégek és a stáb.

"A műsor második felében azért nem szerepeltem, mert házigazdaként olyan mértékű sértésben volt részem, ami miatt visszavonultam. Nem vagyok hozzászokva, hogy egy vendég: 'Mi a fa..ért kellett kétszer megállnunk, miért nem voltatok készen!' mondattal érkezik, köszönés helyett. A csúszás oka nem az volt, hogy Tünde nem készült el, hanem ennek technikai okai voltak" – fogalmazott a közleményben Polgár Árpád. A csúszás oka szerinte az volt, hogy reggel előforgatás készült a boltban, ahonnan a műsor háziasszonya – Gáspár Bea – elkésett, mert állítólag elaludt.

Fotó: Super TV2

"Sajnálom, ha Gáspár Evelinnek sértő volt a hanghordozásom, de nem vagyok hozzászokva, és azt gondolom, hogy nem is kell elviselnem, ha a saját házamban tiszteletlenül beszélnek velem. Számomra az Ő káromkodása felém kimerítette a tiszteletlenség fogalmát. Részemről semmilyen degradáló kifejezés nem hangzott el feléje, amennyiben valamit félreértelmezett, azért elnézést kérek."

Ezzel azonban nem ért véget a történet. Gáspár Evelin ugyanis nem tűrte, hogy meghazudtolják, és az Instagramon reagált a milliárdos közleményére. A kommentjében cáfolta, hogy az ő stílusával lett volna a baj.

Ennyi idősen nem kéne már hazudozni, hanem vállalni a tetteidért és a szavaidért a következményt! Vagy ezt az etikett könyvbe nem tanítják?

Fotó: Instagram

Később Gáspár Bea is beszállt a szócsatába, és hosszan kifejtette, hogy miért is történt a csúszás, aminek semmi köze nem volt az ő elalvásához. Illetve kikérte magának, hogy miatta a lányát meri bántani bárki.

"Evelin hagyd a francba! Ennyit nem ér az egész! Atya—gatya! @polgararpad én vagyok olyan gerinces, hogy attól kérdezem fel, akivel bajom van, jelen esetben a feleségétől, drága, aranyos miliárdos gróf úr! Ön az etikett szerint szokott általában viselkedni, ugyebár általában és ez nem általában volt, hanem csak “Gáspárék, az utolsó senkik lánya” esete! Kikérem magamnak a szemen szedett hazugságokat! Ja és, hogy én elaludtam, nem hiszem, hogy magára tartozik, és befolyásolta volna a forgatást, mivel a felesége előtte való nap már bevásárolt, hiszen technikailag így volt összerakva az a nap, mivel Tihanyba kellett leutazni. Na de, ha velem van baja miért nem velem beszéli meg? Én sem a gyerekére tettem pressziót, hanem Tündét kérdeztem a sérelmemmel kapcsolatban! Ön miért nem tette ugyanezt? Ja, hogy az nem etikettes! Nem gondoltam, hogy ilyen hazug emberekbe botlom, akik fűt is fának ítélnek meg, a bokor meg már erdő önöknél! Ja és azzal kapcsolatban apró szösszenet: igen elaludtam és igen vállalom! És igen időben érkeztem a delikátba, mindezek ellenére! Viszont a kellék 10 perccel utánam érkezett meg, a helyszínen a szerkesztő várt rám egyedül, szokás szerint! Valamint mindenki időben távozott a helyszínről, hisz aznap Erdélyi Mónika vásárolt a kis boltban! Nem értem a Tünde főzése és a Mónika vásárlása milyen összefüggésben van egymással? Ja, valószínű annyi az összefüggés, hogy a gyártás, aki levitte a feleségét Tihanyba, késett, rajtam kívül álló okból, hisz a gyártás nem velem aludt! Ha esetleg keresi a hibát, elsősorban azt a garasos milliárdos életérzésében kellene, hogy nem saját autóval időben, hanem a gyártás autójával késve utaztatta a feleségét. Ez a színtiszta igazság, kedves uram! Üdv B."

A két fél tehát egészen máshogy látja a történteket, és láthatóan nem is fognak egyetérteni...