Harry herceg kiteregette a családi szennyest: Simán hazudtak, hogy megvédjék a bátyámat

Útjára indult a Harry herceg és felesége, Meghan Markle életéről szóló dokumentumsorozat a Netflixen. A minisorozat számos meglepetést tartogat a hercegi párt eddig csak felületesen szemlélő nézők számára. A hatrészes dokumentumfilm-sorozat első három epizódjában Harry azzal vádolta a királyi udvart, hogy összejátszottak a médiával, amely „tönkre akarta tenni” Meghant. Vilmos herceg valószínűleg nem volt boldog, amikor megtudta, hogy az édesanyjuk, Diana hercegné legendás 1995-ös interjújából is kerültek be részletek. A király kisebbik fiának, azonban ez sem volt elég, képes volt testvérét is hátba szúrni.

Nem vetettek a farkasok elé, megetettek a farkasokkal

– jelentette ki Meghan Markle, miközben Harry herceg arról beszélt, hogy amíg Vilmos herceg védelmében bárki örömmel hazudott, róla és a feleségéről az igazságot sem voltak hajlandóak elmondani, hogy megvédjék őket.

Szakértők szerint azonban Meghan nem mondott igazat, amikor azt ecsetelte, hogy gyakorlatilag be lett dobva a mélyvízbe, és nem lett felkészítve arra, hogy mi várja a brit uralkodói elitben - írja a Mirror.

Simán hazudtak, hogy megvédjék a bátyámat, de soha nem voltak hajlandók elmondani az igazat, hogy megvédjenek minket

– mondja Harry herceg a Netflixen futó Harry és Meghan című sorozat legújabb előzetesében.

A trónörökös ezek után valószínűleg már soha nem fog kibékülni öccsével, Harry herceggel.