A színésznő barátja könnyek közt közölte a gyászhírt: Tegnap este elhunyt...

55 éves korában elhunyt Sonya Eddy, a General Hospital című sorozat színésznője, akit barátnője, Octavia Spencer angyalként emlegetett, adta hírül a Daily Star. Octavia az Instagramon osztott meg egy üzenetet, amelyben barátnője haláláról beszélt. Megosztott egy képet a színésznőről, és közölte a rajongókkal, hogy "barátja, Sonya Eddy tegnap este elhunyt".

A színésznő így folytatta:

A világ egy újabb angyalt veszített el. A General Hospital rajongói biztosan hiányolni fogják. Gondolataim és imáim a szeretteivel, barátaival és rajongóival vannak.

A rajongók a kommentszekcióban részvétüket nyilvánították. Egyikük azt írta: "Ez nem lehet. Ő volt az egyik legfontosabb szereplő a házamban, amikor felnőttem. A legjobb nővér a General Hospitalban."

Egy másik szintén megjegyezte: "Hatalmas General Hospital rajongó vagyok. Ez annyira szomorú. Epiphany az egyik kedvenc karakterem."

Sonya hűséges követői közül többen is megosztották üzeneteiket, és elismerték, hogy a sorozat "nem lesz ugyanaz nélküle", mivel "az ő karaktere volt a legjobb".

Azt is írták, hogy "nagyon fog hiányozni minden rajongójának", és hogy "egy csodálatos színésznő volt, aki túl korán távozott".

Karrierje még 1995-ben kezdődött, amikor első áttörő szerepét a The Drew Carey Show-ban játszotta. Szerepelt a Married...With Children, Szívek szállodája, Őrült exbarátnőm, Mike & Molly és a Beverly Hills, 90210 című filmekben. Eddy 2006-ban csatlakozott a General Hospital szereplőgárdájához, és a rajongók kedvencévé vált. Szerepelt még többek között a Patch Adamsben, a Monkban, a Glee-ben, a Castle-ben és a Fresh Off The Boatban is.

Színészi karrierje mellett Sonya szakképzett ápolónőnek képezte magát, és nagyszámú követőjét az orvosok, ápolók és egészségügyi szakemberek támogatására használta fel, különösen a világjárvány idején.

Idén februárban egy új, ápolóknak ösztöndíjat biztosító kampányt is elindított.