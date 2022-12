Bangó Margit elárulta: így érzi magát műtétei után

A művésznő az elmúlt hónapokban három operáción is átesett, s most beszámolt az állapotáról, valamint azt is elárulta, mi tartja benne a lelket még akkor is, amikor lesújtó diagnózist kap.

– Azt üzenem annak, aki beteg, hogy legyen hite! Isten az orvosok orvosa. Hogyha azt mondja egy doktor vagy kettő, hogy nem tud meggyógyulni, az nem igaz!

– jelentette ki magabiztosan a Kossuth-díjas énekesnő.

Noha a betegség az életkedvén egy cseppet sem változtatott, egy dolgot mégis másként kell csinálnia. Hogy pontosan miről van szó, arról a hétfőn megjelenő Bors hasábjain beszél Bangó Margit.