Elcsukló hangon mesélte el a sztáranyuka: így veszítette el édesanyját

A gyönyörű Som-Balogh Edina, egykori szépségkirálynő több mint egy évtizeden át alakította Kingát, a pincérnőt a Barátok köztben. A sorozatból való kilépése a magánéleti változásaival volt párhuzamban, hiszen a sorozat révén ismerte meg későbbi férjét is, akitől két gyermeke született. Őket neveli otthon, közben édesanyját egy hosszas betegségben elvesztette, ekkor kezdett el festeni is, ez is része volt a gyászfolymatnak.

– Az elmúlt három év volt életem legnehezebb éve. Édesanyámat eltemettük, és évekig kísértem az ide tartó úton. Ő volt a mindenem. A festés sokat segít, hogy feldolgozzam a múltat

– fogalmazott elcsukló hangon Edina, akinek gyermekei 4, és 9 évesek. Ők szintén támaszul szolgáltak a nehéz időkben számára.

A büszke anyuka elmondta, hogy a családjuk ugyanolyan problémákkal küzd, mint bármelyik nő életének ebben az időszakában.

– Jól vagyunk, de mi is küzdünk mindennap, hogy jól legyünk. Például a minap észrevettem magamon, hogy túl szigorú vagyok, és sokat várok el a gyerekektől. Ezen dolgoznom kell, mert ha a fejembe veszek valamit...– tette hozzá mosolyogva Edina önvallomásában. Hiszi, hogy valahol el van rendelve mindenki számára, mi vár az életben rá, így jött az életében a szépségverseny is, és a sorozat is hasonlóan adta magát, ugyanakkor nem felejti, hogy küzdeni kell mindenért.

Főállású anyaként imád festeni, ma már nem kevés pénzért adják-veszik a képeit.

– Tinédzserként is nagyon szerettem művészkedni, de anya halála után kezdtem el a saját utamat járni. Eleinte nem volt önbizalmam.

Anyut is megfestettem, de nem realista módon. A gyerekekkel együtt csináltuk egyébként végig anyuval, nem volt más választásom, jöttek, és látták anyut, ahogy lassan...

– mesélte megható történetét Edina.