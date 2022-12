Azt beszélik, megszületett Dukai Regina első gyermeke

Dukai Regina alighanem élete legboldogabb időszakát éli: tavaly decemberben eljegyezték, idén pedig az esküvőt is megtartották. Ráadásul alig három hónappal ezelőtt azt is bejelentette: várandós. Bár a magánéletét óvja, annyit elárult, hogy karácsony körül születik meg majd a gyermeke.

Dukai Regina állítólag életet adott első gyermekének Fotó: TV2

Azt pletykálják, kislánya született

A Redditen felröppent a hír, hogy Regina már életet is adott a babájának. A felhasználó a modell gyermekének a nemét és nevét is tudni véli, amit természetesen meg is osztott a nagyvilággal. A pletyka szerint Dukai Regina kislánya az Olívia nevet kapta. A szülők egyelőre nem erősítették meg a híreket, így a rajongók is fenntartásokkal kezelik az információt. Ennek ellenére azonban elárasztották a poszt alatt gratulációkkal a modellt és kedvesét.

(Ripost)