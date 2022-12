Csisztu Zsuzsa kendőzetlenül vallott arról, mit is gondol a vébéről, Ronaldóról és Messiről

– Szerencsések lehetünk, hogy ebben az érában láthattuk ezt a zsenit játszani. Élőben, közelről egészen fantasztikus élmény volt – ezt mondta Csisztu Zsuzsa a Borsnak Lionel Messiről. A jogász-műsorvezető a helyszínen szurkolt, nem titkolta: Argentínának. Mint mondta, ennél fordulatosabb, jobb forgatókönyvvel megírt döntőt nem kívánhattunk volna.

Csisztu Zsuzsa a helyszínen szurkolta végig a meccseket Fotó: Instagram

– Egészen elképesztő harc dúlt a győzelemért, a tizenegyes párbajig. Örültem, hogy az argentinok ezt idegekkel így bírták. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Messi végülis felért a szakmai csúcsra. Azt gondolom, hogy ez az ő tehetségéhez, meg az egész pályafutásához méltó, úgyhogy a döntő az egy káprázatos élmény volt. Őt nem kell hasonlítani senkihez, mindenki egy önálló entitás. Maradonához, Puskáshoz, Peléhez nem lesz hasonlítható senki, más a kor és mások a kihívások, nyilván a foci az mindig foci lesz. Messi egy korszakos alakja a világ labdarúgásának. Láttuk őt már kedvetlenül játszani, gyengébben szerepelni világbajnokságon, most viszont úgy tűnt, minden összeállt, a csapatával oda-vissza kiszolgálták egymást, megérdemelten lettek a világ legjobb csapata.

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) nemrég megválasztott alelnöke a portugál világsztár Cristiano Ronaldóval kapcsolatban is rendkívül elismerően nyilatkozott.

– Cristiano Ronaldo nagyságához továbbra sem férhet kétség. A válogatott az nem egy ember, több emberen múlik a győzelem. Messi nélkül nem nyert volna az argentin válogatott, de egy ilyen csapat is kellett ahhoz, hogy Messi eljusson a világbajnoki címig, a kapusuk is parádés volt. Ronaldo tényleg talán egy még önállóbb entitás, talán még jobban kilóg a csapatából, ami okozhatott némi nehézséget. Láttuk viszont, hogy elviselte azt is, hogy ha a kispadra tették vagy lecserélték. Egyszerűen ez így alakult, de én abszolút meg tudom érteni az ő frusztráltságát. Ugyanígy százmilliók csodálták ezt a fiatalembert az elmúlt években és évtizedekben, az a tökéletességre törekvés, a focinak az a mindenek fölött álló imádata, a szerepelni akarás, a győzni akarás, végülis most is ez az, ami adott esetben a frusztrációt okozza neki, hogy ebben már nem részesülhet száz százalékban. Hogy ez azért van, mert ő maga is fárad idővel, vagy egyszerűen nem kapta meg a bizalmat, vagy a kettő együtt, nem lehet tudni. Szerintem a kettő együtt. Akik eddig sem szerették a Ronaldót, azok ezekbe még jobban belekapaszkodnak, akik szerették, azoknak ez egy kicsit fáj, talán egy kis csorba esik azon a képen, amit Ronaldóval kapcsolatban felépítettünk. Nem lehet elfelejteni az aranylabdákat, azt, hogy ez a fiatalember Európa-bajnok lett Portugáliával, és hogy mi mindent ért el a Real Madriddal és milyen elképesztő fejezetei voltak az ő pályafutásának.

Katarról is elmondta a véleményét

A sportszakember úgy fogalmazott, voltak kérdések a világbajnoksággal kapcsolatban, de ahhoz képest, hogy ez mekkora erőfeszítés egy országnak, szerinte Katar jól vizsgázott.

– Voltak kisebb-nagyobb fennakadások bizonyos dolgokban, a metró rendszere például épp a döntő napján egy kicsit összeomlott, az rémisztő volt, kissé beszorultam a tehetetlen tömegbe, de bárhol a világon nagy feladat lenne egy világbajnokság logisztikája. A stadionok körül és a stadionokban minden rendben volt, mindent meg lehetett találni. Egy apartmanban laktam egy felújított óvárosi részben, ott nagyon komoly vb-hangulat volt. Nemzetközi drukkercsoportok, táncosok, pop-up afrikai zenészek csaptak hatalmas bulit az utca közepén. Az egésznek egy nagy, nemzetközi olvasztótégely hangulata volt.

Csisztu Zsuzsa otthonosan mozog a világsztár sportolók között, sok emlékezetes interjúja volt. Csak, hogy néhány nevet említsünk: beszélgetett Mika Häkkinen-nel, Carl Lewis-zal, Mark Spitz-cel és Szeles Mónikával is, Michael Schumacherrel többször is készített interjút.

– A sportolói múltam mindig egyfajta hidat képzett számomra az interjúalanyok és köztem. Egészen közel tudtam férkőzni hozzájuk lelkileg is, értékes beszélgetések születtek. A foci világa még egy kicsit talán zártabb, a labdarúgásból érkező embereknek könnyebb dolga van. Most is azért jöttem-mentem a különféle FIFA rendezvényhelyszínek között, szálláshelyeken, hatalmas korábbi sztárokkal találkoztunk. Dzsudzsák Balázzsal csináltam kint egy nagyinterjút, ő is egy olyan összejövetelen volt, ahol Luís Figotól kezdve Roberto Carloson át mindenki ott volt, még Usain Bolt is.