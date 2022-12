Kaliforniában készül műsorvezetőnek a TV2 sztárja

Budavári Fülöpnek gyerekkori álma volt, hogy a tévénél dolgozzon és műsorvezető lehessen. Mára ezt az álmot már Kaliforniában dédelgeti.

Fülöp Amerikában próbál szerencsét Fotó: Instagram

– Mindig is az volt a célom, hogy Magyarországon szerezzek minél több tapasztalatot. A nyelvtudásomat folyamatosan fejlesztettem itthon és amit tanultam azt kint is tudom kamatoztatni. Mindig is az volt a célom, hogy Amerikában legyek műsorvezető és ezt itthon már megalapoztam. Egy nyelviskolába járok kint. Nagyon intenzív, napi 4 óra angol órám van anyanyelvi tanárokkal – mesélte a Borsnak Fülöp, aki hozzátette, az a célja, hogy anyanyelvi szinten beszélje az amerikai angolt.

Sokan azt hiszik, ismeretség által jutott ki Amerikába és minden az ölébe hullott. A műsorvezető leszögezte: saját erejéből tanul és fejleszti magát kint a céljai elérése érdekében.

– Amikor kimentem, senkit nem ismertem odakint. Vettem egy repjegyet és lefoglaltam egy szállást egy hónapra. Az elején nehéz volt, mert nem voltak barátaim, de szerencsém volt, mert jóba lettem egy dj-vel és bemutatott sok barátjának. Mondhatom, hogy mára már több barátom van Kaliforniában, mint itthon – fűzte hozzá Fülöp, majd elmondta: szülővárosa után Budapest is hatalmasnak és félelmetesnek tűnt, ám ezt megszokta, és mára már Kaliforniát is otthonosnak érzi.

A műsorvezető gyakran látogat Magyarországra, ugyanis munkája és családja is ide köti. Karácsonykor is meglátogatta szüleit és barátait, valamint egy jó cél érdekében is érkezett, gyermekotthonba is ellátogatott.

– Karácsonyra hazautaztam meglátogatni a családomat Szekszárdon, valamint vannak olyan munkaügyeim, amiket el kellett intéznem.

Célom volt, hogy segítsek egy gyermekotthonnak adományokkal és beszélgessek a fiatal gyerekekkel.

Szerettem volna, hogy lássanak egy olyan példát, amibe egy kicsit tudnak kapaszkodni, hogyha elég kitartóak és eléggé alázatosan küzdenek valamiért, akkor nem csak az a lényeges, hogy gyerekkorában milyen háttérből indul el – mesélte büszkén Fülöp, majd hozzátette, már ezen a héten visszautazik Amerikába, de nem teljes mértékben szeretné, hogy ott legyen az otthona, a jövőben is ingázik majd.