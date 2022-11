Zalatnay Sarolta: Rettenetesen izgultam, remegett mindenem

Zalatnay Sarolta munkásságáért megkaphatja a Kossuth-díjat, miután az énekesnőt jelölték a rangos kitüntetésre.

– December 14-én 75 éves leszek, és 60 éve énekelek. Elég sokat tettem a világban a magyar zenéért. A fiatalabb korosztály nem emlékezhet rá, én voltam ez első popénekesnő, aki az öltözködésével is divatot teremtett. Bárhol jártam a világban, amellett, hogy díjazták a hangomat, az egyéni stílusomat is jutalmazták. Leszólítottak New Yorkban, milyen divatmárkát viselek. Tőlem ismerte meg a világ a magyar népviseletet, és népszerűsítettük ezzel Magyarországot – kezdte a Borsnak az énekesnő.

„Nem én erőltettem ezt a témát”

Az énekesnőt az elmúlt években több nagynevű zenész ajánlotta Kossuth-díjra, köztük olyanok is, akik már nincsenek közöttünk.

Nem én erőltettem ezt a témát. Anno az Omega, Nagy Feró és még a cigány nemzetiségi szövetség is úgy gondolta, érdemes lennék rá. Nagyon boldog volnék, ha ezt a vágyam végre teljesülhetne a hat évtizedes pályafutásom elismeréseként

– mondta meghatódva Cini.

Zalatnay Sarolta nem hisz abban, hogy hozzá lehet szokni a fellépés előtti izgalomhoz Fotó: Saját

„Torkuk szakadtából énekeltek velem”

A hatvan évnyi színpadi lét után is van, amit nem tudott „levetkőzni” az énekesnő. Vasárnap este a Sztárban sztár leszek! színpadán lépett föl DR. BRS-sel, ahol a Várlak még című sláger feldolgozását adták elő, a siker pedig ezúttal sem maradt el.

– Meghatódtam, mert régen éreztem magam ilyen jól egy tévéműsorban. Nem is emlékszem, mikor kaptam ennyi szeretet. Őrületes érzés volt, hogy itt is – csakúgy, mint a koncertjeimen – a közönség, a mesterek, a versenyzők torkuk szakadtából énekeltek velem. Mindenki úgy jött oda hozzám, mekkora megtiszteltetés számukra, hogy velem egy színpadon állhatnak – mesélte meghatódva.

Rengeteg szeretetet kapott a mesterektől és a közönségtől Zalatnay Sarolta és Dr. BRS Fotó: Saját

„Szeretetcunami áramlik felém”

–Rettenetesen izgultam, remegett mindenem. Nem hiszek abban, hogy ezek a dolgok gépessé tudnak válni. Mindig beleképzelek a dalszövegekbe egy helyzetet a múltból, a jelenből vagy a jövőből. Amikor szomorú dalt adok elő, sokszor az általam nagyon szeretett, tisztelt, imádott zenész barátok, kollégák jutnak eszembe, akik már elmentek, és mennyire fáj az elvesztésük. Hálás vagyok mindenkinek, mert tegnap óta egy igazi szeretetcunami áramlik felém. Egyfolytában ráz a hideg, ha erre gondolok, mert engem ez éltet. Vannak még nekem jócskán nótáim, szerintem fogunk még találni olyat, amit feldolgozunk. Még van jövő, van előre, hogy ez a dal így megíródott – mondta könnyeivel küszködve érdeklődésünkre.