Vége a szerelemnek? Szakíthatott Opitz Barbi és párja

Opitz Barbi és párja, a nála három évvel fiatalabb zenei manager, Serleg Albert, olyan szerelmesnek tűntek, hogy már az eljegyzésről találgattak a rajongóik, mindössze négy hónapnyi ismertség után.

Valami azonban történhetett, mert eltűntek a közös fotók...

Opitz Barbi és Serleg Albert a közösségi oldalakon is szerelmes üzenetekkel bombázták egymást, és rengeteg közös képet osztottak meg magukról. Az énekesnő Instagram és TikTok-oldala pár hete még tele volt szerelmével közös képekkel és videókkal, most azonban eltűntek azok ő és Serleg Albert oldaláról is. Rajongóik azt is észrevették, hogy már nem követik egymást a közösségi platformokon, ami szintén szakításra utalhat. Hogy mi állhat a háttérben, csak találgatni lehet, de általában ezek a szakítás jelei.