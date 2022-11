Válása után máris a kamerák előtt csókolózik Horváth Boldi

Néhány héttel ezelőtt a Borsnak árulta el először Horváth Boldi, hogy házassága zátonyra futott, és tulajdonképpen már két évvel ezelőtt elváltak. A Kelemen Kabátban nevű zenekar énekese, aki a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban is megcsillogtatta sokoldalú tehetségét, a napokban új klippel jelentkezett.

A Józsi című új lemezük Nem tudom című száma az elengedésről szól, s egyértelmű párhuzam húzható Boldi magánéleti történéseivel. Ezt ő nem is tagadja:

Az album is, de az egész Kelemen Kabátban munkássága saját élményekre épül.

– ismerte el a Borsnak a kiváló zenész.

A videóklipnek nemcsak a szövege, de képi világa is beszédes! Boldi kézen fogva sétál, ölelkezik, sőt csókolózik is klipbéli partnernőjével, Dienes Petra exmodellel, aki jelenleg a Tények Plusz riportere. Kérdésünkre, hogy ez is a valóságot mutatja-e, s valóban egy párt alkotnak-e, Boldi ezt felelte sokatmondóan:

Az aktuális magánéletemről nem beszélek, ahogy eddig sem tettem soha. Amit megmutatok magamból, az a Kelemen dalokban mindenki számára elérhető.

A látványos klip számos külföldi helyszínen játszódik, köztük Nagy Britanniában, Spanyolországban és Szlovéniában. A forgatást Petra rendkívül élvezte: „totális boldogság", írta a fotóhoz, mire szivecskés komment érkezett: „Totálisan látszik!"