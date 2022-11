Újabb titokra derült fény: Ezt csinálta Árpa Attila, amikor senki sem látta

A Nagy Ő harmadik szériája máris nagyon sikeresnek bizonyul, rengeteget nézőt ültet le esténként a televízió képernyők elé, amivel maga mögé utasította az RTL Klubot. Ám nem csak ott gyűlnek össze azok, akiket érdekel, hogy Árpa Attila vajon megtalálja-e az igaz szerelmet, hanem a színész-producer Tik Tok csatornáján is, ahol az adás után szívesen beszélik át a műsor legfrissebb történéseit.

Ilyenkor sok izgalmas kérdésre választ kaphatnak a rajongók, persze Attilának nem áll módjában olyasmit elárulni, ami a műsorból egyébként is kiderül, hiszen az elvenné az adások varázsát. Ennek ellenére is érdekes momentumokra derül fény, amelyek a produkcióban nem láthatóak.

A Nagy Ő többek között elmondta, nagyon furcsa érzés volt látnia, hogyan viselkedtek és „mit műveltek a lányok a villában”, hiszen ő ezekkel a történésekkel most először szembesül.

Emellett elárult egy újabb érdekes kulisszatitkot, mégpedig azt, hogy hol volt, amikor a stáb a lányok villájában forgatott.

– Nekem volt kapcsolatom a külvilággal. Tudom, igazságtalan. Cserébe én is el voltam zárva. Az a sziget, amit láttok a műsorban néha, én tényleg ott laktam abban a házban, ahonnan csak komppal lehetett közlekedni vagy, ha úsztam volna. Őszintén szólva nagyon jól éreztem magam azon a szigeten. Minden reggel gyönyörű környezet, csobbantam egyet, sütöttem magamnak egy steaket, kicsit edzettem és indultam a villába, a randira vagy a napi programra

– idézte fel Attila a forgatáson szerzett élményeit.

Attila minden pillanatát kiélvezte annak, amikor a lányok forgattak, ő pedig a szigeten lazított

Fotó: TV2

– Hogy volt-e valami, ami meglepett engem magammal kapcsolatban? Igen, volt. Mint említettem, egyedül éltem ezen a szigeten és egészen furcsa volt kiszakadni ebből a nagy pörgésből, amiben voltam, forgatások, tárgyalások, tv, film. Egyszer csak indul a felvétel és nem az történik, hogy minden nap pörgünk, hanem azt mondják: itt a szigeted és bumm, oda leraknak. Amikor nem forgattam, akkor tényleg ott voltam elzárva, egyedül. Mi lepett meg? Az, hogy kifejezetten élveztem. Nem hiányzott a nyüzsgés, az emberek. A barátaim igen, a családom igen, a lányok nagyon, de amúgy kifejezetten élveztem. Úgyhogy lehet, visszamegyek oda kamerák nélkül…

– tette hozzá Attila nevetve.