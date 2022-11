Ugyanabban a műsorban fog szerepelni Csuti, G.w.M és Kulcsár Edina

Vadonatúj részekkel december 6-án folytatódik a Szerencsekerék Kasza Tibor műsorvezetésével. A TV2 legendás vetélkedője megújult formában a múlt évben tért vissza a képernyőre és az első adás óta töretlen népszerűségnek örvend.

„A Szerencsekerék ízig-vérig szórakoztató műsor lett, rengeteg nevetéssel, izgalmas feladvánnyal, nagyon sok drámával. Egy még szórakoztatóbb, még feszültebb és olykor bizony drámákkal, könnyekkel teli adások várnak a nézőkre. Aki eddig szerette a műsort, biztos vagyok benne, hogy a most még jobban fogja szeretni. Várunk mindenkit a képernyők elé, és bízom benne, hogy a Szerencsekerék még éveken át velünk marad és én részese lehetek ennek a történetnek” – árulta el Kasza Tibor. – “Nagyon élvezem ezt a műsort, azt pedig különösen, hogy minden műsorban két civil és egy ismert ember játszik. Jó látni, hogy tíz perc alatt hogyan tűnnek el a határok az ismert emberek és a civilek között, hiszen a hírességek is átszellemülnek, gyermeki szeretettel játszanak, nincsen semmilyen távolságtartás egymás irányába, és az ebből fakadó vicces szituációk a legjobbak. Nagyon szeretem, hogy pár perc után már szívják egymás vérét, nagyon jól szórakoznak és nagyon önfeledten játszanak” – tette hozzá a műsorvezető.

A Szerencsekerék szerencselánya a harmadik évadban is Sydney van den Bosch. Az első hét sztárvendégei: Schobert Lara, LL Junior, Voksán Virág és Csuti, de megpörgeti majd a kereket az évad során többek között Kulcsár Edina, G.W.M., Wolf Kati és Rózsa György is. Nagy nevetések és már-már házibuli hangulat jellemzi a legújabb epizódokat. A felhőtlen szórakozás mellett azonban hatalmas a tét, hisz akár 10 millió forintért is meg lehet küzdeni a Szerencsekerék fődíj játékában.

Szerencsekerék vadonatúj részekkel december 6-tól minden hétköznap a Farm VIP után a TV2-n!