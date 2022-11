Szívszorító üzenetet küldött Tóth Gabi a túlvilágra

A halottak napja közeledtével egy picit mindannyiunk sebei felnyílnak, és picit minden szerettünk hiánya jobban fáj, mint más napokon. Alighanem így érez Tóth Gabi is, aki egy Insta-posztban üzent papájának egy régi fotó, valamint a Felemel című Ákos-dal szövege segítségével.

– Papa látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, A hiányod arra tanít, legyek én, aki mer, Te is látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, A hiányod arra tanít, a teher engem is felemel – olvashatóak a sorok Gabi bejegyzésében, amihez egy régi fotót is mellékelt.