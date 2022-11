Mi történt? Rá sem lehet ismerni Tolvai Renire

Ma már a világ minden pontján népszerűvé vált a halloween. Magyarországon is megszokhattunk, hogy október utolsó napján elárasztják a közösségi oldalakat a különböző beöltözős fotók. Ilyenkor a hazai sztárok is kiélhetik magukat, és belebújhatnak akár egy sorozat főszereplőjének, vagy egy-egy külföldi hírességnek a bőrébe. Tolvai Reni is azok közé tartozik, akik nem bírnak betelni ezzel az ünneppel. Instagram-oldalára töltötte fel azt a képet, melyen elsőre szinte felismerhetetlen a rövid fekete parókában, erős rúzsával, és a sminkjét még megspékelte néhány strasszal is. Lehet találgatni, kinek is öltözött be az énekesnő.