Szem nem maradt szárazon, mély érzelmekkel teli tánccal varázsoltak el mindenkit Vavra Bencéék

Egy viharos szerelmi történetet játszott el a Dancing with the Stars táncparkettjén Vavra Bence és Lissák Laura. Az érzelmekkel telitűzdelt kortárs tánc alatt képvetítés is zajlott, amely elkészítésében Ördög Nóra férje, Nánási Pál segédkezett.

A zsűri értékelésében jelezte, hogy habár szakmailag nem volt tökéletes Bencéék tánca, az érzések átadása teljes mértékben sikerült.

Erről árulkodott az is, hogy a páholyban Laura kiengedte érzelmeit, és elsírta magát.

Vavra Bence és Lissák Laura kortárs táncát itt tudod megnézni: