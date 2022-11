Rátalált a szerelem a TV2 bombázójára, megmutatta választottját

Szabó Franciska Instagram-oldalán osztotta meg egy fotó kíséretében: rátalált a szerelem. Az Exatlon Hungary Bajnok lánya jó ideje él Amerikában, ahol szép karriert futott be női pankrátorként. Franci szinte az egész életét az edzőteremben tölti, és úgy tűnik, ez hozta meg számára a boldogságot is. Most felfedte, ki az a férfi, aki elrabolta a szívét.

Nem csak azért szeretlek, ami vagy, hanem azért is, ami vagyok, amikor veled vagyok! Örökké szeretlek

– írta a fotó mellé, melyre hamarosan válasz is érkezett választottjától.

Továbbra is minden nap lenyűgözöl. Nagyon szép vagy kívül és belül is! Alig várom, hogy melletted legyek a következő közös utazáson! Szeretlek

– írta a férfi a poszthoz.