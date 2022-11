Stana Alexandra elárulta, mindig is erre vágyott

Minden ember életében elkerülhetetlen állapot az útkeresés. Először önmagunkat kell megismernünk ahhoz, hogy tudjuk, mire vágyunk igazán vagy milyen társ illik hozzánk. Stana Alexandra is átment egy ilyen időszakon, és most végre megérkezett oda, ahol jól érzi magát.

"Kellenek a mélypontok, amelyek hatására az ember megválaszol magában kérdéseket, megfogalmazza, mit is keres az életben. Rájöttem, hogy mindig is ezt a fajta boldogságot kerestem, amit most élek. Régóta hangoztatom, hogy örülni kell mindennek, meg kell élni a pillanatot, de ez nem mindig sikerült a múltban. Már elég érett vagyok ahhoz, hogy így éljek. Most tudom igazán megbecsülni, ami körbevesz. Boldog és kiegyensúlyozott vagyok, mint eddig soha" – kezdte őszintén a hot!-nak a Dancing with the Stars táncosa.

Meggyes Dáviddal év elején találtak egymásra, ami hihetetlenül elsöprő szerelemnek indult, azóta pedig igazán elmélyült a kapcsolatuk.

"Mindketten lenyugodtunk, összecsiszolódtunk. Összehangoltuk a szokásainkat, az életünket, gördülékenyen megy minden. Persze akadnak viták, mert szenvedélyesek vagyunk. Én vagyok az impulzívabb természet, előfordul, hogy generálom a feszültséget. Nőből vagyok, szoktam hisztizni. Dávid nem veszekedős típus, de nála is ki tudom húzni a gyufát. Olyankor szépen helyrerak, hogy ezt ne csináljuk egymással. Tányértörésig nem szoktunk eljutni" – mosolygott a sztártáncos, akiért a párja és az anyukája jobban izgul szombat esténként, mint az össze táncos együttvéve.

Elképesztő hátországa van Alexandrának: a szerettei tudják, hogy minden idejét a felkészülésre fordítja. Iván Bencére pedig úgy tekintenek, mint egy családtagra.

"Dávid és anyukám minden terhet levesznek a vállamról, nagyon hálás vagyok nekik! A párom átvállalta a házimunkát, ezért megígértem neki, hogy ha vége van a Dancingnek, akkor fél éven keresztül semmit sem kell csinálnia. A kutyusomat felváltva pesztrálják anyukámmal. Próbák után Dávid el szokott vinni bennünket Bencével kikapcsolódni a parkba, Bence pedig rendszeresen szurkol Dávid focimeccsein. Próbálom megbecsülni ezt a pörgős időszakot, imádom minden percét, mivel olyan a műsor, hogy nem tudjuk, számunkra meddig tart, ezért nem vágyom pihenésre, mert sajnálom majd, ha véget ér" – tette hozzá Alexandra, aki minden koreográfiát maga talál ki.

