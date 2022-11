Olyat pucsított Rihanna, hogy ember legyen a talpán, aki nem a fenekét nézi

Ha valaki, hát Rihanna tudja, hogy kell feltüzelni a rajongókat. Nem elég, hogy hat év hallgatás után a közelmúltban új dallal jelentkezett a Fekete Párduc folytatásának köszönhetően, most saját fehérneműcége, a Savage X Fenty is kapott némi figyelmet, méghozzá nem is akármilyet. A barbadosi énekesnő ugyanis kamera elé állt, hogy szexi fotósorozat készülhessen róla, aminek eredményét egy lapozgatós Insta-posztban gyorsan (kimondani is sok!) 138 millió követője elé tárta.

Kiváltképp felhívnánk a figyelmet a harmadik fotóra és Rihanna formás hátsójára!

Megéri szexizni

Kétségtelen, hogy a sztár jól teszi, ha promótálja egy picikét a vállalatát: könnyen lehet, hogy ez az egyik titka a cégnek, ami kétségtelenül hihetetlen népszerűségnk örvend. Ráadásul ezt a népszerűséget sikerült anyagi haszonra is váltani: a Savage X Fenty értéke már tavaly év elején átlépte az egymillió dolláros álomhatárt. Persze a szexi bugyikat, melltartókat és egyéb "finomságokat" megálmodó és legyártó cég csak egy Rihanna birodalmában, ráadásul nem is a legnagyobb: a 2017-ben alapított Fenty Beauty kozmetikai vállalat ugyanis nagyjából 3 milliárd dollárt ér egy 2019-es publikáció szerint. Mindennek fényében aligha meglepő, hogy a Forbes tavaly augusztusban nagyjából 1,7 milliárd dollárra taksálta Rihanna vagyonát.