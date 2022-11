Polgármester lett a magyar zenész, de nem veszi fel a hivatali fizetését

Spiegelhalter László, azaz Spigiboy az ország egyik legismertebb lemezlovasa ma már nem csak zenei munkásságára fókuszál, hanem ő Vácrátót polgármestere is. De hogy fér össze a két foglalkozás? Spigiboy ügyesen egyensúlyozik a két munka között, hiszen hivatásait teljes szívből és lelkiismeretesen végzi.

– Mindig is lokálpatrióta voltam! Szívemen viselem a falu sorsát, mindig is idejöttem haza, akkor is, amikor hétvégéken több tíz fellépésem volt. Remélem itt is temetnek majd el – kezdte lapunknak a polgármester és lemezlovas.

Szívügyének tartja otthona, Vácrátót fejlődését Fotó: Saját

Azonban sosem szerepelt a tervei között, hogy politikai pályára lépne. Amikor 16 éves lányával beszélgetett, aki nem a településen képzelte el a jövőjét, akkor változott meg a véleménye.

A polgármesterség egy nem tervezett szívügyem lett. Egyik idősebb ismerősöm mondta nekem, hogy a fiatalabb generációnak kell tennie a jobb jövőért. Szerettem volna egy igazán élettel teli falut látni Vácrátóton, hiszen a botanikus kert is itt van, ahova rengetegen látogatnak el éves szinten. Az elején nagyon vigyáztam, hogy a két foglalkozásom elkülönüljön egymástól. Voltak nehézségek, de megtaláltam az egyensúlyt, sőt egy idő után úgy kezdtek hívni, hogy „DJ Polgi”

– nevetett Spigiboy.

– Persze ezt csak kedvességből, nem fricska, mindenki nagyon jól fogadta és a férfiúi hiúságomnak is tetszett ez a név. Szerencsés vagyok, mert a mai napig nem érzem azt, hogy egy percet is dolgoztam volna az életemben. Ezért nem is veszem fel a hivatali fizetésemet, nem azért csinálom – mesélte örömmel.

László büszke arra, hogy otthona egyre népszerűbb az agglomerációba költözők körében és azért dolgozhat, hogy szeretett lakhelye szépülhessen, ahol szintén előszeretettel lép fel.

– Volt olyan, hogy a szomszédos települések is meghívtak egy-egy rendezvényre zenélni. Nagyon örültem, hogy nem csak polgármesterként gondolnak rám – büszkélkedett Vácrátót polgármestere.