Őszintén vallott az anyaság nehézségeiről Radics Gigi

A gyönyörű énekesnő, Radics Gigi ritkán vall kislányáról, hiszen védi a nagy nyilvánosságtól a picit, amennyire csak lehet. Az anyasággal járó változásairól azonban most szívesen beszélt, hiszen a változás nem csupán negatív, pozitív hatással is járt az életében. Gigi a tapasztalatairól vallott most őszintén az Én Idő podcastján.

Fotó: Borsonline

– Amikor anyává válik az ember, olyan energiákat mozgat meg, amikről nem is tudott addig, de nem egyszerű azt elismerem. Így vagyok ezzel én is.

Rengeteget dolgozom mostanában, de a legfontosabb "meló" az anyaság maradt.

Éppen most éreztem, hogy mostmár talán pihennem kellene kicsit

– mesélte el a benne kavargó érzéseket Gigi, és hozzá tette azt is, hogy a kislányával töltött idő az első számú inspirációs alap számára, az anyaság pedig, jó hatással volt a zenei életére is. Gigi Elmesélte, hogy a kis két és fél éves Bella mellet azért sokszor "zajlik az élet".

– Úgy érzem amúgy, elég jól bírom a kiképzést!

– nevetett a fiatal anyuka, és folytatta:

– Olyan vagyok mint egy jó katona, mindig szolgálatra készen állok! – jegyezte meg a végén Gigi viccelődve, és elmondta, sokszor a kimerültség miatt rutinszerűen csinálja az otthoni teendőit, azonban ugyanakkor erőt is merít Bellából, ez számára nem is kérdés. Ha Bella mégis nyűgös, fáradt, és nem boldogulnak egymással, meditációs zenével, vagy klasszikusokkal nyugtatja meg a lelkét Radics Gigi, aki szabadidejében sokat rajzol és legújabb szenvedélyét űzi: kenyeret süt a családnak.