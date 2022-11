Nagy port kavar a Sztárban sztár leszek!-ből kiesett Szekeres Adrien lánya

- Ez a műsor nagyon megerősítette abban, hogy neki a saját útját kell járnia – kezdte lapunknak Szekeres Adrien. – Nemhogy elkedvtelenítette, hanem begyújtotta a rakétákat nemcsak nála, hanem nálunk is, mert mi nem tudtuk, hogy Emiben ennyi van – mesélte büszkén az énekesnő és hozzátette, hogy soha nem mutatta meg nekik ezt a tehetségét.

Fotó: Bors

Adrien elárulta azt is, hogy rengeteg pozitív visszajelzést és biztatást kapnak elképesztő helyekről és szakmabeli emberektől Emília első produkciója után, majd egy kis kulisszatitkot is elmesélt lánya karrierjével kapcsolatban.

- Kettő hét múlva jelenik meg az első dala, ami szakmai körökben is nagyon nagy port kavar. Elment a híre. Komoly támogatást kapunk. Túl vagyunk a fotózáson, most fogatjuk a videóklipet. Ott is nagyon sok mindent ő maga gondol ki. Készül a lemez, ugyanis nem egy dala van, hanem nagyon sok. Az apukája most nem az én dalaimon dolgozik elsősorban – mondta mosolyogva az énekesnő, aki hozzátette, teljesen elfogult a lányával, de szakmailag is kell néznie.

Csodálatos érzés számára, hogy azt látja, hogy az gyermekében összeáll az, ami az apukája és az anyukája egyben. Sokan megállították őt, hogy adja át lányának, hogy mennyire sajnálják és tovább kellett volna jutnia, ne csüggedjen.

Fotó: Bors

- Sokan azt gondolják, hogy megtörte őt a kiesés, de akkor elmondom, hogy nem csügged. Az emberek sokszor azt hiszik, ha történik valami olyan dolog az életben, ami abban a helyzetben mérve egy kudarc, akkor nem mindig tudják, hogy hosszú távon nagyon sokat lehet vele nyerni. Mi, szülők is elkezdtünk rákoncentrálni a gyerekre, ami eddig is nyilván megvolt, csak kicsit komolyabban vesszük a zenei érdeklődését – tette hozzá Adrien, majd elmondta, hogy lánya soha nem fog elindulni többet olyan versenyben, ahol mást kell utánozni, hiszen egy élő műsor rengeteg energiát elvesz és Emília ezt az energiát most megspórolva a saját projektjére fordítja.

- Az Eminél azt látom és azt hallom, és ebben megerősítenek szakmai kollégák is, hogy tök eredeti, semmihez nem hasonlít, másrészt pedig játszik és élvezi. Néha egy előadónak az egész albumán van annyi ötlet, mint neki egy dalában, mert önfeledten és szabadon játszik.