Árpa Attila a lányáról: Nem foglalkozik azzal, hogy a hülye apja épp mit csinál a tévében

A Nagy Ő egyre népesebb rajongótábort ültet le minden este a televízió képernyői elé, mindenki arra kíváncsi, a lányok közül vajon lesz-e valaki, aki végül elnyeri a sármos férfi szívét. Attila úgy döntött, minden este élő TikTok videóban beszéli át a követőivel együtt az aznap este látottakat. Csütörtökön is így tett, még annak ellenére is, hogy az 51. születésnapját ünnepelte. Igaz, nem tervezett nagy ünneplést, ahogy mondta, korán reggel egy amerikai film forgatásán dolgozik. A beszélgetés közvetlenségét bizonyította, hogy egy pohár vörösbor kortyolgatása közben nyílt meg a rajongóknak. Sokan felköszöntötték, és persze a mértékletes borozgatását kihasználva még többen szegeztek neki különböző kérdéseket, többek között azt is, hogy hogyan reagál a lánya, Amira az adásokra.

Árpa Attila nagyon büszke a kislányára, aki bizonyos szempontból a nyomdokaiba lép Fotó: TV2

Árpa Attila lánya nem követi A Nagy Ő-t

A kérdés jogos, hiszen nem biztos, hogy sok 15 éves örülne annak, hogy az édesapja egy műsorban keresi az igaz szerelmet.

Nem igazán érdekli.

Ő a japán anime világában most elvan, most ezt tanulja, grafika, animáció, filmkészítés, satöbbi, és nem foglalkozik igazából azzal, hogy a hülye apja mit bohóckodik, hány nővel mit, miért csinál egy tévéműsorban. Már a Dancing sem érdekelte igazán, néha-néha nézte, de őszintén szólva nem is annyira bánom, hogy ő ezzel nem foglalkozik. Megvan a saját kis dolga és arra koncentrál – magyarázta Attila nevetve, aki kulisszatitkokról is megosztott egy videót a TikTok-csatornáján.