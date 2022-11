Együtt zuhanyoztak a TV2 sztárjai, forró pillanatoknak lehettünk szemtanúi

A Money or Love játékosai mit sem törődve a kamerák jelenlétével, intim pillanataikba engedtek bepillantást adásról adásra. Most épp a vörös démon, Ági volt soron, valamint párja, Bence: a várva várt jutalom elnyerése után együtt tölthették az éjszakát a szereplők. Amellett, hogy a jakuzziban is egyfolytában csókolóztak, a zuhany alatt több ruhadarab le is került róluk.

– Egész nap erre vártunk, hogy végre együtt lehessünk Bencével, csak ketten. És úgy érzem, mindketten nagyon élveztük az estét... – mesélte el a történeteket sejtelmesen Ági. Bence is nagyon élvezte az estét, és azt, hogy Ágiról még a melltartó is lekerült.

A 34 éves Ági Bencével alkot egy párt Fotó: TV2

Semmi olyasmi nem történt meg, aminek nem kellett volna. Mindketten addig mentünk el, ameddig a másik akarta...

– nyilatkozott Bence, aki már Ágival együtt készül a döntőbe jutni, csak vajon az a kérdés: mit választ a végén? Ha kíváncsi vagy, Bence és Ági kapcsolata hogyan folytatódik, minden este kapcsolj a SuperTV2-re, ahol 21:00-kor láthatod a Money or Love adásait!