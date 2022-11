Megtörte a csendet Tóth Andi, visszatért a képernyőre

Tóth Andi szombaton visszatér a Dancing with the Stars döntőjébe egy extra produkcióval, hiszen az előző évadot ő és Andrei Mangra nyerték meg. Az énekesnő ennek okán döntött úgy, hogy elmondja gondolatait egy videóban, amit a Dancing with the Stars hivatalos oldalán tettek közzé.

Én őszintén megmondom, amikor elkezdtem ezt a műsort nem gondoltam volna, hogy eljutok a végéig. Nyilván itt a közönség szimpátiája is nagyon számít, nyilván én meg hát nem mindig vagyok ezzel tele. Ezért nagyon-nagyon jól esett, hogy a nézők ennyire hittek bennünk, és elismerték a munkákat, illetve még szimpatikusak is voltunk

- mondta el Tóth Andi, majd hozzá tette, hogy minden adást nézett, és nagyon várta már, hogy visszatérhessen.