Megjósolta Béres Anett balesetét az asztrológusa

Béres Anett egyre jobban van a nyár eleji teaszeánszos baleset óta. Most Insta-sztoriban mesélt arról, hogy minden évben a születésnapján az asztrológus barátja segítségével csináltat egy éves horoszkópot, amiből megtudhatja, mit tartogat neki a következő év. Sajnos idén a kórházban ünnepelte azt, ezért nem volt lehetősége, csak most beszélni a barátjával. Ezekről a foglalkozásokról hangfelvételeket is csinál, hogy egy év múlva visszahallgassa és számvetést csináljon, mik voltak, amik bekövetkeztek.

Anett, amikor visszahallgatta az asztrológusának a tavalyi jóslatát nagyon meglepődött. Ugyanis többek között azt is megjósolták neki, hogy valami komoly baleset történik majd vele. Így idén ismét megcsináltatta, mert kíváncsi mit hozhat a következő év. Reméljük Anett jövőre már semmi rossz hírt nem kap.