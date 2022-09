Kulcsár Edina elárulta, hozzámegy-e G.w.M-hez, a válasz sokakat meglephet

A rapper G.w.M és a volt szépségkirálynő Kulcsár Edina kapcsolata reflektorfényben van az első perctől kezdve, és bizony támadják is őket úton-útfélen. Alighanem ezért érzi úgy a pár, hogy – a zenész szavaival élve – ebbe a pár hónapba igen sok év beleszorult. Ez lehet az oka annak, hogy noha Edina első közös gyermeküket várja, a házasságot egyelőre nem tervezik. Mint mondják: most ez nem élvez prioritást.

– Abszolút biztosak vagyunk egymásban, nagyon sok olyan dolog volt, ami erősítette a kapcsolatunkat. Úgy gondolom, ez most nem is állhatna jobban. Nagyon sok mindent megéltünk, amit mások mondjuk 10 év alatt, úgyhogy mi most elvagyunk, köszönjük szépen, és legalább lesz új a nap alatt majd a jövőben – magyarázta Edina.

G.w.M egyébként – talán viccből, talán komolyan, ki tudja? – annyit tett hozzá az esküvő-kérdéshez: aranyhintós lagzijuk lesz!