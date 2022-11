Kitálalt a bennfentes: Károly megfoszthatja Harryt és Meghant a hercegi címtől

Károly király elszánta magát, hogy megfosztja Harryt és Meghant a címeitől, ha a Netflix-műsoruk és Harry memoárja túlságosan sok kárt okozna a királyi családnak. Sőt, az uralkodó fontolóra venné egy ilyen tilalom kiterjesztését a pár gyerekeire is, a három éves Archie-ra és Lilibetre is, annak ellenére, hogy édesanyja – a néhai királynő – életében nem volt hajlandó ilyen drasztikus lépést tenni – állítja Tom Bower királyi szerző.

Fotó: Chris Jackson

Bower szerint azonban ez sem lenne visszatartó erő Meghannak, aki bár rettenetesen élvezi, hogy hercegnénak mondhatja magát, menetelne tovább a hírnévért folytatott harcában, ha megfosztanák a címtől.

"Károly király sokféle fenyegetést tett Meghannak és Harrynek, és figyelmeztette őket, hogy ha továbbmennek, ki fogják őket közösíteni. És ezért aggódnak Harryék. Mert Károly király megmondta nekik, hogy elveszi a címeiket és a gyerekeik sem kapnak semmit, ha mocskolják a királyi családot. Ez az, ami miatt Meghan és Harry nagyon aggódik, mert végül is, bár Meghan végig mocskolja a királyi családot, amikor bemutatkozik, azt mondja: Meghan vagyok, Sussex hercegnéja".

A királyi szakértő azt is elárulta, hogy Harry és Meghan mérgesen hagyta el Nagy-Britanniát a királynő temetése után. Nagyon zokon vették és megsértődtek azon, hogy számos rendezvényről kizárták őket és Harry még az egyenruháját sem viselhette.

„A sussexiek közzétettek egy fotót magukról a médiának, néhány órával azután, hogy a király bemutatta Vilmossal és Kate-tel készített felvételeit. Ez volt az ellenségeskedés újrakezdése. Meghan harcos és most újra harcol. Harry meg agymosott, ha egyetért vele. Nézzék meg, mennyire agresszívak azokkal, akik kritizálni merik őket. Meghan még ebből is üzletet csinál. Mindig is hírnévre vágyott, de irányítani akarja, ki és mit mond róla."

(via)